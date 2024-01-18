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Люди топлять сніг: мікрорайон Текстильник у Донецьку два роки живе без води

18 січня 2024, 19:30

Люди топлять сніг: мікрорайон Текстильник у Донецьку два роки живе без води

В окупованому Донецьку мешканцям мікрорайону Текстильник уже два роки доводиться набирати воду на вулиці. Скріншот телесюжету місцевого каналу «Оплот» В окупованому Донецьку мешканцям мікрорайону Текстильник уже два роки доводиться набирати воду на вулиці. Скріншот телесюжету місцевого каналу «Оплот»

У великому мікрорайоні Текстильник, який входить до Кіровського району окупованого Донецька, люди стикаються із серйозним дефіцитом води вже два роки. Про це повідомляє місцевий проросійський телеканал «Оплот».

Жінки, включаючи Марину, змушені збирати сніг та носити його на високі поверхи своїх будинків для побутових потреб. Мешканці розповідають про те, як раніше вони могли отримати воду з підвалів або з баків пожежних машин, але останнім часом цього немає.

Воду на Текстильнику, як і у всьому Донецьку, дають за графіком, проте подання не дотримується. Найчастіше якщо вода і йде, то лише годину.

Жителі наголошують, що навіть тимчасове надання води не вирішує проблему, оскільки вода часто не досягає верхніх поверхів. Багато хто змушений набирати воду зі шлангів на вулиці або в підвалах, навіть у сильні морози. Проблеми з водопостачанням впливають на повсякденне життя, змушуючи людей нести важкі баклажки з водою на великі відстані.

Водоканал пояснює ситуацію тим, що постачання води залежить від багатьох факторів, включаючи погодні умови та роботу енергосистеми. Вони наголошують, що роблять все можливе для розподілу доступних об'ємів води.

Проте жителі Текстильника, населення якого становить приблизно 100 тисяч осіб, продовжує страждати від нестачі води.

Проблеми з водопостачанням з обох боків фронту на Донеччині загострилися після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

Росія побудувала на окупованій частині Донецької області водовід з річки Дон, але вирішити проблему повністю він не зміг.

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