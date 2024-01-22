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Воює проти Сил оборони України: СБУ повідомила про підозру колишньому залізничнику

22 січня 2024, 13:46

Воює проти Сил оборони України: СБУ повідомила про підозру колишньому залізничнику

СБУ оголосила підозру колишньому залізничнику із Донецької області. Фото: СБУ СБУ оголосила підозру колишньому залізничнику із Донецької області. Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому залізничнику, який ще у 2014 році перейшов на бік росії, а нині воює проти Сил оборони України. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Наголошується, що йдеться про колишнього працівника вагонного депо Ясинувата Укрзалізниці. Після окупації міста Ясинувата, він займав різні посади на підприємстві «Донецька залізниця» в угрупуванні «ДНР».

«У березні 2016 року чоловік з власної ініціативи приєднався до бойовиків «ЛНР». Брав участь у збройній боротьбі проти підрозділів ЗСУ у складі т.зв. «Народної міліції «ЛНР». На момент повномасштабного вторгнення фігурант був командиром батальйону 4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу «ЛНР», — йдеться у повідомленні.

Відомо, що він брав участь у окупації українських населених пунктів, обстрілах цивільної інфраструктури, зокрема, активно проявляв себе під час боїв на території Чугуївського району Харківської області.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили зловмисника про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, до 15 років в'язниці загрожує колаборантам, які служать РФ у незаконних силових структурах ЛНР.

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