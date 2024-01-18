Двум бывшим украинским правоохранителям грозит 15 лет за коллаборационизм

Коллаборанты из Луганской области. Фото: Луганская областная прокуратура

По материалам СБУ до 15 лет тюрьмы грозит коллаборантам, которые служат РФ в незаконных силовых структурах «ЛНР». Об этом сообщило управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.



Одним из фигурантов является «прокурор Миловского района ЛНР», назначенный оккупантами весной 2022 года.



Расследованием установлено, что это житель города Сорокино, бывший сотрудник органов внутренних дел Украины, еще с 2014 года поддерживал действия государства-агрессора.



«Он начал сотрудничать с врагом после 2014 года. Занимал разные должности в так наз. "генеральной прокуратуре ЛНР", некоторое время возглавлявший оккупационную "прокуратуру" в Алчевске, был "заместителем генерального прокурора ЛНР"», — говорится в сообщении.



После широкомасштабного вторжения россияне отправили его охранять оккупационный режим в захваченных северных районах Луганской области.



Вторым коллаборантом оказался бывший украинский милиционер, житель населенного пункта Меловое, который изменил присяге и пошел служить в «Миловский РО МВД ЛНР».



Начиная с марта 2022 года систематически рассылал местным жителям сообщения со своего аккаунта в соцсетях в поддержку России и оккупационной администрации.

Согласно управлению службы безопасности в Донецкой и Луганской областях, он не только выполняет полицейские функции в зоне оккупации, но и по собственной инициативе оказывает армии РФ информационную поддержку.



Обоим грозит до 15 лет заключения и конфискации имущества. Ранее СБУ сообщила о подозрении резиденту агентурной сети из Донецкой области, который с 2014 года воюет против Украины в составе группировки «ДНР».