В Днепропетровской области сбили две ракеты Х-59

Силы противовоздушной обороны сбили в Днепровском районе Днепропетровской области две управляемые авиационные ракеты Х-59. Об этом сообщило воздушное командование «Восток».



«Обломки упали на одно из предприятий в Днепре. Из-за падения обломков ранен 38-летний мужчина. У него черепно-мозговая травма, контузия и перелом», — написал в своем Telegram начальник областной военной администрации Сергей Лысак.



По его словам, мужчина находится в больнице в состоянии средней тяжести. Также имеются повреждения предприятия и техники.



Напомним, в результате российского обстрела Харькова полностью разрушен подъезд жилого дома, под завалами находятся люди.



В ночь на вторник, 23 января, российские оккупанты атаковали Украину ракетами. В Воздушных силах сообщили, что силы ПВО сбили 21 российскую цель.