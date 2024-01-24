На Дніпропетровщині збили дві ракети Х-59

Сили протиповітряної оборони збили у Дніпровському районі Дніпропетровської області дві керовані авіаційні ракети Х-59. Про це повідомило повітряне командування «Схід».



«Уламки впали на одне з підприємств у Дніпрі. Через падіння уламків поранено 38-річного чоловіка. У нього черепно-мозкова травма, контузія та перелом», — написав у своєму Telegram начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



За його словами, чоловік перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості. Також є пошкодження підприємства та техніки.



Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Харкова повністю зруйновано під'їзд житлового будинку, під завалами перебувають люди.



У ніч проти вівторка, 23 січня, російські окупанти атакували Україну ракетами. У Повітряних силах повідомили, що сили ППО збили 21 російську ціль.