Через постійні обстріли РФ рятувальникам довелося забезпечити водою п'ять населених пунктів Донбасу

Підвезення води мирним жителям Донецької області. Фото: ДСНС

Через активні бойові дії на території Донецької області велика кількість жителів залишається без централізованого водопостачання і рятувальникам доводиться підвозити воду до п'яти населених пунктів. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Донецькій області.

Підвезення води мирним жителям Донецької області. Фото: ДСНС

«Рятувальники щодня підвозять питну та технічну воду. Минулої доби рятувальники відвезли воду до населених пунктів Мирноград, Цукурине, Лиман, Торецьк і Костянтинівка», — йдеться у повідомленні ДСНС.

Підвезення води мирним жителям Донецької області. Фото: ДСНС

Всього за минулу добу було розвезено 31,4 м³ технічної та 16 м³ питної води. Нагадаємо, у великому мікрорайоні Текстильник, який входить до Кіровського району окупованого Донецька, люди стикаються із серйозним дефіцитом води вже два роки.