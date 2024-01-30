В Киеве задержали коллаборанта: шпионил за Третьей штурмовой бригадой и хотел устроиться на оборонный завод

Задержание коллаборанта в столице. Фото: СБУ

СБУ задержала в Киеве агента ФСБ, который шпионил за Третьей штурмовой бригадой и хотел устроиться на оборонный завод. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности.



Прежде фигурант пытался выявить и передать агрессору локации запасных командных пунктов Третьей штурмовой бригады и штаба Сухопутных войск ВСУ.



Также он «сливал» оккупантам координаты ключевых энерго- и теплогенерирующих предприятий, которые обеспечивают светом и отоплением большую часть гражданской инфраструктуры столицы.



«Вместе с этим, по указанию российской спецслужбы, ее агент пытался устроиться на оборонный завод в столичном регионе. Для выполнения этой задачи фигурант подготовил резюме и направил его в кадровое подразделение стратегического предприятия. В случае получения должности злоумышленник планировал собирать тайную информацию о видах и количестве вооружений, производимых на мощностях оборонного объекта», — говорится в сообщении.

Коллаборант отправлял информацию через мессенджер. Фото: СБУ

По данным следствия, задержан 52-летний житель столицы, которого осенью 2023 года дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ по г. москва и московской области.



Пока он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение. Ранее контрразведка Службы безопасности задержала еще одного информатора ФСБ, собиравшего разведданные о Силах обороны в Донецкой области.