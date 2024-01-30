У Києві затримали колаборанта: шпигував за Третьою штурмовою бригадою і хотів влаштуватися на оборонний завод

Затримання колаборанта у столиці. Фото: СБУ

СБУ затримала у Києві агента ФСБ, який шпигував за Третьою штурмовою бригадою і хотів влаштуватися на оборонний завод. Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки.



Насамперед фігурант намагався виявити та передати агресору локації запасних командних пунктів Третьої штурмової бригади та штабу Сухопутних військ ЗСУ.



Також він «зливав» окупантам координати ключових енерго- та теплогенеруючих підприємств, які забезпечують світлом та опаленням більшу частину цивільної інфраструктури столиці.



«Водночас, за вказівкою російської спецслужби, її агент намагався влаштуватися на оборонний завод у столичному регіоні. Для виконання цього завдання фігурант підготував резюме та направив його до кадрового відділу стратегічного підприємства. У разі отримання посади зловмисник планував збирати таємну інформацію про види та кількість озброєнь, які виробляються на потужностях оборонного об'єкта», — йдеться у повідомленні.

Колаборант надсилав інформацію через месенджер. Фото: СБУ

За даними слідства, затримано 52-річного жителя столиці, якого восени 2023 року дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ по м. Москва та московської області.



Поки що він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Раніше контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного інформатора ФСБ, який збирав розвіддані про Сили оборони на Донеччині.