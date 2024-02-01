У мережі з'явилося відео обстрілів Херсона: РФ атакувала житлові квартали

Обстріл Херсона окупантами. Фото: кадр із відео

У соціальній мережі Facebook з'явилося відео із результатами обстрілів житлових кварталів Херсона. Його опублікував голова Херсонської військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Місто було під щільним вогнем окупанта. Обстріл не вщухав понад годину. І вже звичайною мішенню для ворога стали житлові квартали. Багатоповерхівки дивом вистояли. Але є серйозні руйнування», – пояснив Прокудін.



За словами голови Херсонської ОВА, ніхто з людей не постраждав, проте з початку року окупанти завдали понад тисячі артилерійських ударів, чотири сотні атак за допомогою безпілотників та майже чотири десятки авіаударів.



«Під ударом опинялися багатоповерхівки, приватні будинки, медична установа, школи та інші цивільні об'єкти. Через російський терор постраждали 122 людини. На жаль, серед них 23 – загинули», – уточнив Прокудін.

Обстріл Херсона окупантами. Фото: кадр із відео

Минулої доби одне з влучень було зафіксовано в Дніпровському районі. Ударом пошкоджено будинок та магазини й електромережу.



Раніше начальник Херсонської МВА Роман Мрочко написав у Facebook, що внаслідок ворожого обстрілу вночі частково в місті відсутнє електропостачання.



Тож зараз у Херсоні неможливо вивести тролейбуси на маршрути. Влада міста зазначила, що аварійні бригади вже працюють над відновленням електромереж.



«Після усунення пошкоджень 21 тролейбус вийде на лінії, про що ми повідомимо додатково», — додав начальник Херсонської МВА.



Нагадаємо, у Бериславі Херсонської області внаслідок російської атаки із застосуванням безпілотника, 30 січня, загинув місцевий житель.