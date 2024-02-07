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ПВО Украины уничтожила 12 ударных российских БПЛА из 15 — Генштаб

07 февраля 2024, 08:35

ПВО Украины уничтожила 12 ударных российских БПЛА из 15 — Генштаб

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 12 из 15 ударных БпЛА типа Shahed-136/131, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в сводке, опубликованной по состоянию на 06:00 среды.

«Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 15 ударные БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 12 дронов уничтожены», — говорится в сводке.

Ранее сообщалось, что российская армия 6 февраля в очередной раз обстреляла Марганец Днепропетровской области. Россияне применили дрон-камикадзе, в результате атаки двое местных жителей получили ранения.

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