ППО України знищила 12 ударних російських БПЛА з 15 — Генштаб

Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 12 із 15 ударних БпЛА типу Shahed-136/131, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому станом на 06:00 середи.
«Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 15 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 12 дронів знищено», — йдеться у зведенні.
Раніше повідомлялося, що російська армія 6 лютого вкотре обстріляла Марганець Дніпропетровської області. Росіяни застосували дрон-камікадзе, внаслідок атаки двоє місцевих жителів отримали поранення.