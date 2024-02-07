Масована ракетна атака: під удар Росії потрапили шість регіонів України

Ракетна атака РФ по території України. Фото: ДСНС

Під масований ранковий ракетний удар РФ потрапили шість регіонів України. Про це у своєму звіті розповіли рятувальники ДСНС України.



«У Києві постраждали близько десяти людей у Голосіївському та Дніпровському районах. Було пошкоджено комунікації. На місцях працюють рятувальники та поліція», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що у Голосіївському районі столиці є руйнування у 18-поверховому будинку – підрозділи ДСНС евакуювали людей та ліквідують пожежу. Імовірно, під завалами є загиблі. Також спалахнула будівля СТО та автомобілі.



Тим часом у Миколаєві внаслідок ракетної атаки окупантів загинула одна людина. Пошкоджено 20 приватних будинків та газову мережу.



До того ж у Харківській області близько 6-ї ранку російські війська вдарили по обласному центру. За інформацією рятувальників, двоє людей постраждали, підрозділами ДСНС врятовано одну людину.



Також у Київській області: у Бучанському та Фастівському районах пошкоджено не менше 10 приватних будинків, господарські споруди та комунікації.



У Дніпропетровській та Львівській областях, за оперативними даними, обійшлося без потерпілих. Раніше Генштаб повідомив, що силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 12 із 15 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.