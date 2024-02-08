Сенат США проголосував за початок розгляду законопроекту про допомогу Україні

Верхня палата американського Конгресу сьогодні, 8 лютого, ухвалила процедурне рішення для подальшого розгляду законопроекту про надання додаткової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Про це повідомляє «Європейська правда».

60 сенаторів проголосували «за» розгляд за скороченою процедурою пакета, що передбачає загалом 95 мільярдів доларів допомоги для ключових союзників США.



Зокрема, цей законопроект передбачає 61 мільярд доларів для України на підтримку її зусиль щодо протистояння агресії РФ.



Після процедурного голосування законопроект ще має бути схвалений по суті також голосами щонайменше 60 членів Сенату США після дебатів. Ймовірно, це голосування відбудеться вже наприкінці лютого, оскільки сенатори наступного тижня йдуть на двотижневу перерву.