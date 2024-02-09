Россияне убили двух мирных граждан в Херсонском районе, еще один — получил ранение

Автомобиль на трассе Марьянское-Берислав. Фото: ГСЧС

Сегодня, 9 февраля 2024 года, российские оккупанты убили двух мирных граждан Херсонского района, еще один человек — ранен. Об этом у себя в Telegram написал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 1 - получил ранения», — заявил глава Херсонской ОВА.



Он также добавил, что за минувшие сутки противник совершил 82 обстрела, выпустив 342 снаряда из артиллерии, минометов, РСЗО, танков, БпЛА и авиации.



Согласно информации, которую озвучил Прокудин, по городу Херсон россияне выпустили 43 снаряда. Вдобавок российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, медицинское учреждение и объекты критической инфраструктуры Херсона.



Ранее в ГСЧС уточнили, что во время ликвидации горящего автомобиля на трассе Марьянское-Берислав были обнаружены тела двух человек. Вероятно, автомобиль загорелся из-за попадания вражеского боеприпаса.



Напомним, днем ранее, 8 февраля, армия РФ вновь атаковала центр города Херсона, нанеся вред исторической части и жилой застройке, а также самим херсонцам.