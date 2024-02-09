Росіяни вбили двох мирних громадян у Херсонському районі, ще один — отримав поранення

Автомобіль на трасі Мар'янське-Берислав. Фото: ДСНС

Сьогодні, 9 лютого 2024 року, російські окупанти вбили двох мирних громадян Херсонського району, ще одну людину поранено. Про це у себе в Telegram написав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«Через російську агресію 2 людини загинули, ще 1 — дістала поранення», - заявив голова Херсонської ОВА.



Він також додав, що за минулу добу противник здійснив 82 обстріли, випустивши 342 снаряди з артилерії, мінометів, РСЗВ, танків, БПЛА та авіації.



Згідно з інформацією, яку озвучив Прокудін, по місту Херсон росіяни випустили 43 снаряди. До того ж російські військові влучили у житлові квартали населених пунктів області, медичного закладу та об'єктів критичної інфраструктури Херсона.



Раніше у ДСНС уточнили, що під час ліквідації палаючого автомобіля на трасі Мар'янське-Берислав було виявлено тіла двох людей. Імовірно, автомобіль загорівся через влучання ворожого боєприпасу.



Нагадаємо, днем раніше, 8 лютого, армія РФ знову атакувала центр міста Херсона, завдавши шкоди історичній частині та житловій забудові, а також самим херсонцям.