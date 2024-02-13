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Російські окупанти поранили чотирьох жителів Донецької області під час обстрілів Нью-Йорка та Селидового

13 лютого 2024, 08:55

Російські окупанти поранили чотирьох жителів Донецької області під час обстрілів Нью-Йорка та Селидового

Минулої доби, 12 лютого, росіяни знову атакували мирних жителів Донецької області, поранивши трьох людей у населеному пункті Селидове та одного жителя Нью-Йорка. Про це голова Донецької ОВА Вадим Філашкін написав у себе в Telegram.

«За 12 лютого росіяни поранили 4 мешканців Донеччини: 3 у Селидовому й 1 у Нью-Йорку», — уточнив Філашкін.



Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя та Волновахи на сьогодні становить 1852 людей убитими та 4554 — пораненими.

Нагадаємо, біля с. Молочарка Костянтинівської громади Краматорського району внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета загинув чоловік, ще один отримав поранення.

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