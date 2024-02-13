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Оккупированная Кременная попала под обстрел, есть жертвы

13 февраля 2024, 16:30

Оккупированная Кременная попала под обстрел, есть жертвы

Удар по оккупированной Кременной в Луганской области был нанесен сегодня утром. Об этом сообщил глава оккупационной администрации города Вячеслав Третьяков.

Отмечается, что в результате обстрела погибли две женщины и мужчина, еще один мужчина получил ранения и был эвакуирован в больницу Рубежного.

По словам, Третьякова полностью разрушен жилой частный дом, произошло возгорание промышленной площадки, для тушения были привлечены спасатели.

Оккупационные власти предполагают, что удар был нанесен Вооруженными силами Украины из РСЗО HIMARS.

На данный момент нет независимой информации о последствиях обстрела, как и о том, были ли поражены объекты российских войск.

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