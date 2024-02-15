Броня САУ «Богдана» врятувала життя екіпажу після влучання «Ланцету»

Броня САУ "Богдана" витримала попадання "Ланцета". Фото: Telegram / Оперативний ЗСУ

Броня української розробки САУ «Богдана» врятувала життя розрахунку після влучення БПЛА «Ланцет». Про це повідомив Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».







«Створена за стандартами НАТО 155-мм САУ "Богдана" вже показала відмінну точність у роботі по цілях противника. Тепер вже з'явилися докази й того, що броня цієї артсистеми здатна захистити життя бойового розрахунку», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що після прямого влучання безпілотного літального апарату окупантів, «Богдана» зазнала суттєвих пошкоджень, але броня, яка також розробляється в Україні, змогла витримати удар і тим самим врятувати життя українських військових.



Нагадаємо, Україна вперше вийшла на показник шість самохідних артилерійських установок «Богдана» на місяць. На виставці IDEX-2023 в Абу-Дабі показали оновлену українську САУ 2С22 «Богдана» Краматорського заводу важкого верстатобудування.



18 січня 2024 року стало відомо, що Франція також виготовить 78 самохідних артилерійських установок Caesar для потреб української армії.