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Бельгійський інвестфонд виступив проти передачі заморожених активів РФ Україні

16 лютого 2024, 11:45

Бельгійський інвестфонд виступив проти передачі заморожених активів РФ Україні

Інвестиційний фонд Euroclear виступив проти плану країн "Великої сімки" використовувати заморожені активи РФ як заставу для українського кредиту. Про це повідомило британське видання Financial Times

Зазначається, що в бельгійському інвестиційному фонді знаходиться $191 млрд із $260 млрд заморожених активів російського Центробанку.

«Використання активів, які вам не належать, як застави — дуже близьке до непрямої конфіскації. Це могло б мати такі самі наслідки для ринків, як і пряма конфіскація» – заявила виконавчий директор Euroclear Лів Мострі.

Директор інвестфонду попередила, що план G7 щодо використання заморожених активів Росії як підтримку для випуску боргу для України створить ризики для фінансової стабільності Європи.

В інтерв'ю Financial Times Лів Мострі заявила, що план, що обговорюється, буде «досить близький до непрямого арешту» активів і піддасть компанію судовим позовам.

Мострі застерегла від пропозиції, висунутої Бельгією як компромісу між прагненням США конфіскувати базові активи та м'якішу позицію Європи. Компроміс передбачає використання активів як застави для залучення боргу, щоб змусити Росію погасити його пізніше або, якщо вона не зможе цього зробити, конфіскувати активи.

«Використання активів, які вам не належать, як застава дуже близьке до непрямого арешту або зобов'язання про майбутній арешт, що може мати такі самі наслідки для ринків, як і прямий арешт», — сказала Мостри, додавши, що це також може наразити  Euroclear до судових позовів щодо активів.

«Ми не розуміємо, як Центральний російський банк міг би просто змиритися з тим, що його активи заарештували і що зобов'язання Euroclear перед ним припинили своє існування», — сказала вона.

Раніше повідомлялося, що український уряд у 2024 році розраховує, що міжнародні партнери передадуть чотири мільярди доларів із заморожених у G7 та Європейському Союзі російських активів.

У той же час, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що якщо Захід вирішить передати Україні заморожені активи РФ , то це спричинить дуже довгі судові перспективи.

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