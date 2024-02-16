В этом году Россия планирует отправить в армию 400 тысяч человек — FT

Россия без объявления общей мобилизации собирается отправить в 2024 году в армию 400 тыс. человек. Об этом сообщило британское издание Financial Times.

Отмечается, что за год Россия произвела 4 млн артиллерийских снарядов и несколько сотен танков.

«Россия восстанавливает свою военную промышленность со скоростью, которую многие на Западе считали невозможной», — пишет FT.

«Хотя российская армия интенсивно дислоцирована в Украине и понесла огромные потери в течение двух лет конфликта, большинство западных чиновников ожидают, что она сможет восстановить свои силы в течение пяти-шести лет», — говорится в статье.

Издание отмечает, что Запад бьет тревогу из-за воинственных намерений России.

«Сухопутные силы РФ в Украине деградировали, однако ее военно-воздушные силы и флот в основном нетронуты, и Россия все еще является крупным ядерным государством», — сообщает FT.

Кроме того, в статье говорится, что без объявления общей мобилизации Россия собирается отправить в армию в нынешнем году 400 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что россияне продолжают вербовать наемников в Африке и Азии, на стороне армии РФ воюют десятки тысяч иностранцев.