Цього року Росія планує відправити в армію 400 тисяч людей — FT

Росія без оголошення загальної мобілізації збирається відправити 2024 року до армії 400 тис. чоловік. Про це повідомило британське видання Financial Times.



Зазначається, що за рік Росія виробила 4 млн артилерійських снарядів та кілька сотень танків.



«Росія відновлює свою військову промисловість зі швидкістю, яку багато хто на Заході вважав за неможливе», — пише FT.



«Хоча російська армія інтенсивно дислокована в Україні і зазнала величезних втрат протягом двох років конфлікту, більшість західних чиновників очікують, що вона зможе відновити свої сили протягом п'яти-шести років», — йдеться у статті.



Видання зазначає, що Захід б'є на сполох через войовничі наміри Росії.

«Сухопутні сили РФ в Україні деградували, проте її військово-повітряні сили та флот переважно недоторкані, і Росія все ще є великою ядерною державою», — повідомляє FT.



Крім того, у статті йдеться про те, що без оголошення загальної мобілізації Росія збирається відправити в армію цього року 400 тисяч осіб.



Раніше повідомлялося, що росіяни продовжують вербувати найманців в Африці та Азії, на боці армії РФ воюють десятки тисяч іноземців.