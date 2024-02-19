ВСУ способны остановить наступление россиян западнее Авдеевки — ISW

Вооруженные силы Украины, вероятно, смогут создать новые оборонительные рубежи неподалеку от Авдеевки, что приведет к кульминации российского наступления на этом участке фронта российско-украинской войны. Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 18 февраля Министерство обороны России сообщило о захвате подразделениями российской Центральной группировки войск Авдеевки. Там добавили, что войска захватчиков продвинулись вглубь Украины на 8,6 километров и что российские войска продолжают наступательные операции для захвата дополнительных территорий в Донецкой области.

Несколько российских военных блогеров сообщили, что украинским войскам не хватает достаточно подготовленных оборонительных позиций к западу от Авдеевки. По их словам, это якобы позволит российским войскам продвинуться дальше в западную часть Донецкой области в условиях "паники" и "дезорганизации" в Силах обороны после выхода из города.

«ISW до сих пор не видел видеозаписей беспорядочного отхода украинских войск, которые бы подтверждали эти российские заявления. В Институте ожидают, что увидит такие видеозаписи, если отход будет массовым, принимая во внимание обычную практику российских СМИ, которые имеют доступ к подобным материалам», — говорится в отчете.

В то же время один российский военный блогер утверждал, что широкомасштабный крах Авдеевского фронта "маловероятен", поскольку Вооруженные силы Украины отходят на заранее подготовленные оборонительные рубежи.

В отчете ISW также отмечается, что российские войска, которые понесли значительные потери в личном составе и технике при захвате Авдеевки, вероятно, достигнут кульминации наступления, когда столкнутся с относительно свежими украинскими подразделениями, которые займут подготовленные оборонительные позиции.

Напомним, ранее сообщалось, что войска России захватили коксохимический завод и микрорайон «Химик» в Авдеевке Донецкой области. Город полностью оккупирован.