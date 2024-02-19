ЗСУ здатні зупинити наступ росіян на захід від Авдіївки — ISW

Збройні сили України, ймовірно, зможуть створити нові оборонні рубежі неподалік Авдіївки, що призведе до кульмінації російського наступу на цій ділянці фронту російсько-української війни. Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 18 лютого Міністерство оборони Росії повідомило про захоплення підрозділами російського Центрального угруповання військ Авдіївки. Там додали, що війська загарбників просунулися в глиб України на 8,6 кілометрів і що російські війська продовжують наступальні операції для захоплення додаткових територій у Донецькій області.

Декілька російських військових блогерів повідомили, що українським військам не вистачає достатньо підготовлених оборонних позицій на захід від Авдіївки. За їхніми словами, це нібито дозволить російським військам просунутися далі до західної частини Донецької області в умовах "паніки" та "дезорганізації" у Силах оборони після виходу з міста.

«ISW досі не бачив відеозаписів безладного відходу українських військ, які б підтверджували ці російські заяви. В Інституті очікують, що побачать такі відеозаписи, якщо відхід буде масовим, зважаючи на звичайну практику російських ЗМІ, які мають доступ до подібних матеріалів», — йдеться у звіті.

Водночас один російський військовий блогер стверджував, що широкомасштабний крах Авдіївського фронту є "малоймовірним", оскільки Збройні сили України відходять на заздалегідь підготовлені оборонні рубежі.

У звіті ISW також наголошується, що російські війська, які зазнали значних втрат в особовому складі та техніці під час захоплення Авдіївки, ймовірно, досягнуть кульмінації наступу, коли зіткнуться з відносно свіжими українськими підрозділами, які займуть підготовлені оборонні позиції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що війська Росії захопили коксохімічний завод та мікрорайон «Хімік» в Авдіївці Донецької області. Місто повністю окуповане.