Украина подписала соглашения о безопасности уже с шестью государствами — Зеленский

Украина подписала уже шесть соглашений о безопасности, этот процесс продолжается. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 1 марта.



«Есть соглашения о безопасности уже с шестью государствами: Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией», — отметил он.



По словам главы государства, каждое такое соглашение приближает Украину к большим возможностям, к большему взаимодействию с миром, к большей силе. И вместе с этим каждое такое соглашение придает больше силы международному порядку, основанному на правилах.



«Чем больше мы взаимодействуем, тем быстрее российские террористы проиграют», — резюмировал он и поблагодарил каждую страну, которая помогает Украине.



Напомним, летом 2023 года страны «Большой семерки» на саммите НАТО обязались обеспечивать безопасность Украины в долгосрочной перспективе. Следующий шаг — заключение двусторонних договоров безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами.



