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Україна підписала безпекові угоди вже із шістьма державами — Зеленський

01 березня 2024, 11:45

Україна підписала безпекові угоди вже із шістьма державами — Зеленський

Україна вже підписала шість безпекових угод, цей процес триває. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський сьогодні, 1 березня.

«Є угоди про безпеку вже із шістьма державами: Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією», — зазначив він.

За словами глави держави, кожна така угода наближає Україну до більших можливостей, до більшої взаємодії зі світом, до більшої сили. І разом з цим кожна така угода надає більше сили міжнародному порядку, що ґрунтується на правилах.

«Чим більше ми взаємодіємо, тим швидше російські терористи програють», — резюмував він і подякував кожній країні, яка допомагає Україні.

Нагадаємо, влітку 2023 року країни «Великої сімки» на саміті НАТО зобов'язалися забезпечувати безпеку України у довгостроковій перспективі. Наступний крок — укладання двосторонніх безпекових договорів між Україною та окремими країнами-гарантами.

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