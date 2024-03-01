ЗСУ на Таврійському напрямку знищили понад 300 окупантів та п`ять танків: подробиці

На Таврійському напрямку протягом минулої доби, 29 лютого, українські військовослужбовці ліквідували 319 російських окупантів. Також було знищено військову техніку, зокрема, 5 танків. Про це повідомили у пресслужбі Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.



«Загальні втрати ворога у живій силі становили 319 осіб. Загальні втрати ворога у озброєнні та військовій техніці минулої доби склали 36 одиниць без урахування БпЛА. Зокрема, 5 танків, 13 ББМ, 2 артсистеми, 11 автомобілів, 2 засоби ППО та 3 одиниці спецтехніки. Сили оборони України знищили ще один важливий об'єкт ворога. Нейтралізовано чи знищено 278 БпЛА різних типів», — йдеться у повідомленні.

Как зазначається, в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» росіяни завдали 36 авіаударів, провели 56 бойових зіткнень та здійснили 1074 артобстріли.



У зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» ситуація така:



На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 25 атак окупантів у районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.



У Новопавлівському напрямку ЗСУ продовжують стримувати росіян у районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.



На Оріхівському напрямку українськими військовими відбито одну атаку противника в районі Роботино Запорізької області.



Раніше ми писали, що 1 березня Російська Федерація вкотре вдарила по Україні ракетами та безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили чотири дрони-камікади.