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На Донецком направлении военные ССО за день уничтожили склад боеприпасов и место хранения БПЛА оккупантов

03 марта 2024, 14:59

На Донецком направлении военные ССО за день уничтожили склад боеприпасов и место хранения БПЛА оккупантов

Украинские военнослужащие на Донецком направлении уничтожили склад боеприпасов и место расположения и хранения группы российских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе ССО.

«В ходе разведки операторы одного из подразделений ССО обнаружили ряд целей противника на Донецком направлении», — говорится в сообщении.

Как отмечается, военные ССО уничтожили склад боеприпасов, местоположение и хранение группы БПЛА противника и ретранслятор.

Кроме того, в ходе поражения уничтожены 3 единицы живой силы противника.

Ранее мы писали, что Силы обороны Украины сбили очередной российский военный самолет Су-34 2 марта. 

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