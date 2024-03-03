На Донецком направлении военные ССО за день уничтожили склад боеприпасов и место хранения БПЛА оккупантов

Украинские военнослужащие на Донецком направлении уничтожили склад боеприпасов и место расположения и хранения группы российских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе ССО.



«В ходе разведки операторы одного из подразделений ССО обнаружили ряд целей противника на Донецком направлении», — говорится в сообщении.



Как отмечается, военные ССО уничтожили склад боеприпасов, местоположение и хранение группы БПЛА противника и ретранслятор.



Кроме того, в ходе поражения уничтожены 3 единицы живой силы противника.



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