На Донецком направлении военные ССО за день уничтожили склад боеприпасов и место хранения БПЛА оккупантов

Украинские военнослужащие на Донецком направлении уничтожили склад боеприпасов и место расположения и хранения группы российских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе ССО.
«В ходе разведки операторы одного из подразделений ССО обнаружили ряд целей противника на Донецком направлении», — говорится в сообщении.
Как отмечается, военные ССО уничтожили склад боеприпасов, местоположение и хранение группы БПЛА противника и ретранслятор.
Кроме того, в ходе поражения уничтожены 3 единицы живой силы противника.
Ранее мы писали, что Силы обороны Украины сбили очередной российский военный самолет Су-34 2 марта.