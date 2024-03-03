На Донецькому напрямку військові ССО за день знищили склад боєприпасів та місце зберігання БПЛА окупантів

Українські військовослужбовці на Донецькому напрямку знищили склад боєприпасів та місце розташування та зберігання групи російських безпілотників. Про це повідомили у прес-службі ССО.



«Під час розвідки оператори одного з підрозділів ССО виявили низку цілей противника на Донецькому напрямку», — йдеться в повідомленні.



Як зазначається, військові ССО знищили склад боєприпасів, місце розташування та зберігання групи БПЛА противника та ретранслятор.



Крім того, під час ураження знищено 3 одиниці живої сили противника.



Раніше писали, що Сили оборони України збили черговий російський військовий літак Су-34 2 березня.