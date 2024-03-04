МОЗ розпочинає перевірку ВЛК у Києві

Військово-лікарські комісії у Києві почнуть перевіряти через збільшення кількості скарг. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Насамперед скарги стосуються недотримання електронної черги.

За словами міністра охорони здоров'я, для того, щоб прискорити проходження ВВК та зробити його зручнішим, минулого року в МОЗ запровадили окремий пакет у рамках програми медичних гарантій, що дозволяє військовозобов'язаним пройти медичний огляд у цивільній медустанові з чітко визначеними граничними термінами.

Однак, як зазначає Ляшко, досі частина ВЛК працює на базі центрів комплектування, а не цивільних медустанов.

Міністр сказав, що водночас відомство зверне особливу увагу на можливість здирництва хабарів за облік усіх наявних хвороб та станів під час медичних оглядів.

Також поза увагою не залишаться ймовірні схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон або ухвалення рішень щодо надання відстрочки від призову за станом здоров'я.