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Росія завдала ракетного удару по Одесі, коли там знаходилися Зеленський і прем'єр Греції

06 березня 2024, 17:07

Росія завдала ракетного удару по Одесі, коли там знаходилися Зеленський і прем'єр Греції

Наслідки ракетного удару по Одесі. Фото: Niko Efstathiou/X Наслідки ракетного удару по Одесі. Фото: Niko Efstathiou/X

Окупаційна армія РФ здійснила ракетний удар по Одесі сьогодні вранці, коли місто відвідував з візитом прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. 

Як пише грецьке видання Protothema, удару було завдано, коли кортеж президента Володимира Зеленського знаходився з грецькою делегацією. Повідомляється, що ніхто не постраждав, і місія продовжила роботу у звичайному режимі.

Пізніше президент України прокоментував атаку окупантів під час зустрічі з прем'єром Греції.

«Ви бачите, з ким ми маємо справу, їм байдуже куди бити. Знаю, що сьогодні були жертви, які загинули та поранені», — сказав Зеленський.

Він вкотре наголосив на необхідності розміщення додаткових засобів протиповітряної оборони, яка допоможе знизити кількість влучань РФ.

Раніше сьогодні вночі, 6 березня, Україна в чергове потрапила під масований удар РФ. Зокрема, нашу країну атакували п'ять ракет та 42 ударні дрони-камікадзе.

Нагадаємо, 23 липня 2023 року, внаслідок ракетної атаки військ Росії в Одесі було пошкоджено Спасо-Преображенський собор.

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