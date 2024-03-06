Україна планує цього року провести контрударні дії — командувач Сухопутних військ

Ситуація на фронті залишається тяжкою, але контрольованою. Україна планує цього року здійснити контрударні дії. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк в ефірі телемарафону.

За словами Павлюка, зараз армія РФ робить все, щоб максимально окупувати територію до виборів президента в Росії.

Згідно з перехопленими розмовами, на штурми ворог кидає навіть тих, хто без підготовки прийшов на фронт тиждень-два тому.

«Все робиться для того, щоби перехопити ініціативу. Наше завдання — стабілізувати лінію фронту, максимально знищити ворога, максимально зробити перегрупування для виведення частин, які потребують відновлення, створити ударне угруповання та провести цього року контрударні дії», — розповів Павлюк.

За словами командувача Сухопутних військ, зараз існує кілька гарячих напрямків: напрямок Авдіївки, напрямок Часового Яру та напрямок Терни у бік Лимана.

На цих напрямках щодня точаться важкі бої, але українські воїни впевнено тримаються, завдаючи росіянам величезних втрат.

"Я думаю, що ми найближчим часом стабілізуємо ситуацію і зробимо все, щоб війська перейшли в активні дії та перехопили ініціативу", - додав Павлюк.