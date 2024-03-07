Росіяни вдарили безпілотниками по території навчального полігону ДСНС у Чугуївському районі

Росія атакувала навчальний полігон ДСНС. Фото: ДСНС

Сьогодні вночі Росія завдала ударів по території навчального полігону Національного університету цивільного захисту України, розташованого в Чугуївському районі Харківської області, інформує Головне управління ДСНС України в Харківській області.



«В результаті обстрілу частково зруйнована одноповерхова адміністративна будівля. Також горіли конструктивні елементи перекриття та даху даної споруди. Площа пожежі склала близько 150 кв. м», - йдеться у повідомленні.

Росія атакувала навчальний полігон ДСНС. Фото: ДСНС

Росія атакувала навчальний полігон ДСНС. Фото: ДСНС

Для ліквідації наслідків російського удару рятувальникам довелося залучати два відділення служби порятунку та автоцистерни.



Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що атака у Чугуївському районі відбулася о 00:50, коли окупанти вдарили щонайменше двома «шахедами».



Раніше, 6 березня 2024 року, внаслідок російського обстрілу селища Борова було вбито одну людину, ще семеро постраждали, з них – троє неповнолітніх хлопців.