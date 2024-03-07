В Вологодской области России беспилотник атаковал комбинат «Северстали»

Металлургический комбинат «Северсталь» в российском Череповце. Фото из открытых источников

В результате атаки дрона в Череповце Вологодской области России произошел «инцидент в районе доменной печи» на металлургическом комбинате «Северстали». Об этом в своем телеграм-канале пишет врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

По словам Филимонова, в результате атаки нет пострадавших, а комбинат «функционирует в штатном режиме».

На месте происшествия работают оперативные и следственные службы, заявил Филимонов.

О звуке взрыва в районе металлургического комбината утром 7 марта сообщили жители Череповца, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

После взрыва в «Северстали» заявили, что произошел «технологический инцидент».

Напомним, в ночь на 7 марта губернатор Брянской области заявил, что над областью ранним утром были сбиты два украинских беспилотника самолетного типа. Воздушная тревога и угроза ударов дронами или ракетами также была объявлена в трех соседних с Брянской областях России: Курской, Белгородской и Воронежской.