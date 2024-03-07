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В РФ рассказали о сбитых беспилотниках над Брянской областью

07 марта 2024, 08:00

В РФ рассказали о сбитых беспилотниках над Брянской областью

В ночь на 7 марта губернатор Брянской области заявил, что над областью ранним утром были сбиты два украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил  губернатор Брянской области России Александр Богомаз.

По его словам, два беспилотных летательных аппарата были «уничтожены» силами Воздушно-космических сил Министерства обороны РФ над Клинцевским районом и Новозыбковским городским округом. Пострадавшие и разрушения не зафиксированы.

Воздушная тревога и угроза ударов дронами или ракетами также была объявлена в трех соседних с Брянской областях России: Курской, Белгородской и Воронежской.

Ранее сообщалось, что ночью, 5 марта, в российской Белгородской области работала противовоздушная оборона. В Министерстве обороны сообщили об атаке трех дронов.

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