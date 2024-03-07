У Вологодській області Росії безпілотник атакував комбінат «Сєвєрсталі»

Металургійний комбінат «Северсталь» у Череповці. Фото з відкритих джерел

Внаслідок атаки дрона в Череповці Вологодської області Росії стався «інцидент у районі доменної печі» на металургійному комбінаті «Сєвєрсталі». Про це у своєму телеграм-каналі пише в.о. губернатора Вологодської області Георгій Філімонов.

За словами Філімонова, внаслідок атаки немає постраждалих, а комбінат «функціонує у штатному режимі».

На місці події працюють оперативні та слідчі служби, заявив Філімонов.

Про звук вибуху в районі металургійного комбінату вранці 7 березня повідомили мешканці Череповця, пише телеграм-канал «Обережно, новини».

Після вибуху в «Сєвєрсталі» заявили, що стався «технологічний інцидент».

Нагадаємо, в ніч на 7 березня губернатор Брянської області заявив, що над областю рано вранці було збито двох українських безпілотників літакового типу . Повітряна тривога та загроза ударів дронами або ракетами також була оголошена в трьох сусідніх з Брянській областях Росії: Курській, Білгородській та Воронезькій.