У Донецькій області за добу під російським обстрілом поранено дев'ятьох людей

За 8 березня російські окупаційні війська поранили 9 мешканців Донецької області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.



Так, у ході обстрілів постраждали жителі Мирнограда, Новогродівки, Сіверська, Шахового, Бердичів та Північного.



Загалом із моменту повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині загинуло 1878 осіб, поранено — 4679.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи, нагадали в адміністрації.



Російські окупаційні війська продовжували обстріл населених пунктів Донецької області протягом минулої доби, 7 березня.