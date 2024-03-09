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У Донецькій області за добу під російським обстрілом поранено дев'ятьох людей

09 березня 2024, 08:25

У Донецькій області за добу під російським обстрілом поранено дев'ятьох людей

За 8 березня російські окупаційні війська поранили 9 мешканців Донецької області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

 Так, у ході обстрілів постраждали жителі Мирнограда, Новогродівки, Сіверська, Шахового, Бердичів та Північного.

Загалом із моменту повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині загинуло 1878 осіб, поранено — 4679.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи, нагадали в адміністрації.

Російські окупаційні війська продовжували обстріл населених пунктів Донецької області протягом минулої доби, 7 березня.

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