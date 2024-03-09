Обстрел Часов Яра: погиб мужчина, еще один человек ранен в Очеретино

Российские оккупационные войска в субботу, 9 марта, обстреляли из артиллерии Часов Яр Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной военной администрации.

«Смертельное ранение получил 46-летний мужчина. Повреждены 2 многоэтажки», — указывается в сообщении.



Также утром было обстреляно Очеретино. Известно об одном раненом и поврежденных частных домах.

Точные последствия обстрелов устанавливаются.



Российские войска за сутки ранили 9 жителей Донецкой области и нанесли более 100 разрушений инфраструктуре за пятницу, 8 марта.