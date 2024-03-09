Обстріл Часів Яру: загинув чоловік, ще одну людину поранено в Очеретиному

Російські окупаційні війська у суботу, 9 березня, обстріляли з артилерії Часів Яр Донецької області. Про це повідомила пресслужба Донецької обласної військової адміністрації.



«Смертельне поранення отримав 46-річний чоловік. Пошкоджено 2 багатоповерхівки», — зазначається у повідомленні.



Також вранці було обстріляно Очеретине. Відомо про один поранений та пошкоджені приватні будинки.



Точні наслідки обстрілу встановлюються.



Російські війська за добу поранили 9 жителів Донецької області та завдали понад 100 руйнувань інфраструктурі за п'ятницю, 8 березня.