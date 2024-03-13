ЗСУ знищили понад 300 окупантів за добу на Таврійському напрямку

На Таврійському напрямку українські військовослужбовці ліквідували 387 окупантів минулої доби, 12 березня. Крім того, Сили оборони знищили 45 одиниць військової техніки. Про це повідомили у пресслужбі об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.



«Загальні втрати ворога у живій силі становили 387 осіб. Загальні втрати ворога у озброєнні та військовій техніці минулої доби склали 45 одиниць без урахування БпЛА. Зокрема, 2 танки, 10 ББМ, 12 артсистем, 1 РСЗВ, 1 ЗПГ (АГС), 16 автомобілів та 3 одиниці спецтехніки. Сили оборони України знищили 1 склад боєприпасів та 5 важливих об'єктів ворога. Нейтралізовано чи знищено 297 БпЛА різних типів», — йдеться у повідомленні.



У зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку нашими захисниками та захисницями відбито 26 атак росіян у районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.



На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області. Росіяни за підтримки авіації 26 разів намагалися прорвати оборону українських військ.



На Оріхівському напрямку ЗС РФ 12 разів атакували позиції наших захисників у районах Старомайорського Донецької області, на захід від Вербового та Роботино Запорізької області.



Раніше ми писали, що внаслідок нічного обстрілу Мирнограда двоє людей загинули, ще п'ять – отримали поранення. Пошукову операцію на місці події завершено.