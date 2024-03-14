У Росії рекордно зросла кількість чоловіків з інвалідністю

У Росії зареєстрували рекордну за останні вісім років кількість чоловіків з інвалідністю віком 31-59 років, повідомляє «Верстка». Видання проаналізувало дані Фонду пенсійного та соціального страхування РФ.



Минулого року в Росії було зареєстровано 2,17 мільйона чоловіків з інвалідністю у віковій категорії від 31 до 59 років — це рекордний показник за останні вісім років.



У 2022 році в Росії офіційно було 1,67 млн чоловіків з інвалідністю віком від 31 до 59 років. Таким чином, 2023 року цей показник зріс на 507 тисяч або на 30%. Це рекордне зростання за останні вісім років.



Попереднє максимальне значення було у 2020 році — тоді кількість чоловіків з інвалідністю у категорії 31-59 років становила 2 млн осіб. Трохи нижчим цей показник був у 2016 році — 1,97 млн. За попередні роки дані щодо кількості людей з інвалідністю не публікувалися.



Також у 2023 році було зафіксовано один із найбільших показників у категорії чоловіків з інвалідністю віком від 18 до 30 років — 290 тисяч осіб. Більше це число було лише у 2016 та 2017 роках — 319 тисяч та 302 тисячі відповідно. Дані про цю категорію за 2022 рік Росстат приховав.



«Верстка» пише, що експерти, опитані журналістами, пов'язують такий стрибок показників війною Росії проти України.



Москва приховує дані про втрати у війні — не вказується кількість загиблих так само як і тих, що були поранені та отримали інвалідність.

В Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ журналісти встановили загибель 46 678 російських військових.