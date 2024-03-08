Потери оккупантов: журналисты подтвердили смерть 47 тысяч на войне против Украины

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ журналисты установили гибель 46 678 российских военных. Об этом сообщают «Русская служба Би-би-си» и «Медиазона».



По словам журналистов, за последние две недели им удалось подтвердить гибель 1555 человек, что является одним из самых высоких показателей смертности на войне за все ее время.



Авторы отмечают, что число российских потерь с октября 2023 по январь 2024 года уступает лишь количеству гибелей в ходе штурма Угледара и Бахмута Донецкой области зимой и весной 2023 года.



Журналисты уточняют, что за последние две недели со стороны российской армии больше всего погибло добровольцев (382 человека), мобилизованных (219 человек) и завербованных в колониях заключенных (191 человек). В публикации отмечается, что две трети погибших не были связаны с армией до начала российского вторжения.

Журналисты также отмечают, что им поступали подтверждения и более поздних гибелей военных, которые были вызваны попытками ВС РФ развить наступление в Донецкой и Луганской областях.