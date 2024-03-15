Эвакуированных жителей Донецкой области будут принимать Волынь и Ровенщина

С 23 марта жителей Донецкой области будут эвакуировать в Ровенскую и Волынскую области. Фото: DepositPhoto

Внутренний перемещенных лиц из Донецкой области с 23 марта будут принимать в Волынской и Ровенской областях. Об этом сообщили на очередном заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения под председательством вице-премьера Ирины Верещук.

Отмечается, что с 23 марта бесплатный эвакуационный поезд из Покровска меняет место прибытия. Если раньше он курсировал в Житомирскую область, то теперь эвакуированные будут прибывать в Волынскую и Ровенскую области.

Там переселенцев из Донецкой области разместят в местах безопасного пребывания. Им окажут финансовую, гуманитарную, психологическую и медицинскую помощь.

В настоящее время в этих областях определены места для размещения более 1200 внутренних переселенцев.

На железнодорожных станциях, куда будет прибывать эвакуационный поезд, будут развернуты приемные пункты или хабы, где ВПЛ смогут узнать всю необходимую информацию.

Ранее сообщалось, что до 24 февраля 2022 года на подконтрольной украинской власти территории Донецкой области проживало более 1 миллиона 900 тысяч человек. По состоянию на середину февраля 2024 года там остаются 523,5 тысячи человек.