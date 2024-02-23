На подконтрольной части Донецкой области сегодня проживает полмиллиона человек

До 24 февраля 2022 года на подконтрольной украинской власти территории Донецкой области проживало более 1 миллиона 900 тысяч человек. По состоянию на середину февраля там остаются 523,5 тысячи человек. Об этом рассказал глава военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин.



В прифронтовых зонах их 560 тысяч человек осталось проживать 70 тысяч. Приближенные к линии фронта громады: Кураховская, Марьинская, Лиманская, Торецкая, Северская. Именно здесь люди остро нуждаются в эвакуации, отметил глава ОВА. Однако во всей области теперь нет безопасных мест, констатировал он.



«Силами органов власти всех уровней, добровольческих формирований и волонтеров эвакуировали более 1 миллиона 359 тысяч гражданских. Из них более 164 тысяч — дети, более 42 тысяч — лица с инвалидностью», — сказал Филашкин в интервью «Укринформу».



Продолжается принудительная эвакуация семей с детьми.



В Торецкой громаде сейчас еще находится 16 детей, один ребенок — в Звездном Марьинской громады, семеро — в Очеретинской громаде: два ребенка в Новоселовке Первой и пятеро — в Желанном.