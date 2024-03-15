Евакуйованих жителів Донецької області прийматимуть Волинь та Рівненщина

З 23 березня донеччан евакуюватимуть до Рівненської та Волинської областей. Фото: DepositPhoto

Внутрішньо переміщених осіб із Донецької області з 23 березня прийматимуть у Волинській та Рівненській областях. Про це повідомили на черговому засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення за умов воєнного стану під головуванням віце-прем'єра Ірини Верещук.

Зазначається, що з 23 березня безкоштовний евакуаційний поїзд із Покровська змінює місце прибуття. Якщо раніше він курсував до Житомирської області, то тепер евакуйовані прибуватимуть до Волинської та Рівненської областей.

Там переселенців із Донецької області розмістять у місцях безпечного перебування. Їм нададуть фінансову, гуманітарну, психологічну та медичну допомогу.

Нині у цих областях визначено місця для розміщення понад 1200 внутрішніх переселенців.

На залізничних станціях, куди прибуватиме евакуаційний поїзд, буде розгорнуто приймальні пункти або хаби, де ВПО зможуть дізнатися всю необхідну інформацію.

Раніше повідомлялося, що до 24 лютого 2022 року на підконтрольній українській владі території Донецької області проживало понад 1 мільйон 900 тисяч осіб. Станом на середину лютого 2024 року там залишаються 523,5 тисяч осіб .