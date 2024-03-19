Росіяни розстріляли трьох цивільних в окупованому селі під Херсоном, — ЗМІ

Двоє військових російської армії розстріляли трьох цивільних у тимчасово окупованому селі Кохани під Херсоном. Про це пише ASTRA.

Видання повідомляє, що трупи трьох чоловіків із вогнепальними пораненнями голови 15 березня знайшли сусіди у передпокої одного з будинків в окупованому селі Кохани.

ASTRA пише, що пізніше за підозрою у вбивстві затримали військовослужбовців 36-річного Олексія Булеліна та 37-річного Мунтяна Тарасенка. Вони обидва із Волгоградської області.

Як з'ясувало видання, Булелін ще 2010 року викрав автомобіль, отримавши умовну судимість. А Тарасенко був раніше засуджений за насильницькі дії.