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На Дніпропетровщині водій наїхав на співробітника Національної поліції

21 березня 2024, 12:39

На Дніпропетровщині водій наїхав на співробітника Національної поліції

На Дніпропетровщині водій авто наїхав на поліцейського. Фото: ДСНС На Дніпропетровщині водій авто наїхав на поліцейського. Фото: ДСНС

Сьогодні вранці, 21 березня, у Дніпропетровській області водій легкового автомобіля врізався у блокпост. Внаслідок чого двоє людей постраждали. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

«Вранці надійшло повідомлення про те, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на автодорозі М-30 Знам'янка-Луганськ-Ізварине, горить легковий автомобіль», — йдеться у повідомленні.

Як з'ясувалося, водій легковика Lexus RX 300 здійснив наїзд на бетонний блок. Внаслідок зіткнення легковий автомобіль спалахнув, також постраждали 2 особи — безпосередньо водій та співробітник Національної поліції, на якого було скоєно наїзд.



До місця виклику залучено 5 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Раніше ми писали, що співробітник поліції ЛНР загинув внаслідок аварії на дорозі під Сорокиним на окупованій території Луганської області.

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