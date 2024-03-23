Теракт у Підмосков'ї: вже 115 загиблих, затримано підозрюваних

На місці теракту в концертному залі «Крокус Сіті Холл» під час розбору завалів екстреними службами виявлено ще тіла загиблих. Таким чином, кількість загиблих на цей час становить 115 людей. При цьому російські силовики попереджають, що жертв буде більше — пошук загиблих та розслідування теракту триває.



В одному з туалетів «Крокус Сіті Холл» виявлено 28 тіл загиблих. Також 14 тіл виявлено на одній із евакуаційних сходів, пише видання «База».



За даними джерел засобів масової інформації, люди лежали сім'ями. Дехто загинув обійнявшись. Багато матерів були виявлені такими, що обіймають своїх дітей.

У Слідчому комітеті РФ заявили, що затримано 11 підозрюваних, у тому числі четверо людей, які брали безпосередню участь у теракті.



Після скоєння теракту злочинці намагалися втекти. Нібито вони їхали на авто у бік російсько-українського кордону. Силовики РФ стверджують, що «після вчинення теракту злочинці мали намір перейти російсько-український кордон, мали відповідні контакти на українській стороні». Проте жодних доказів цієї версії у Слідкомі не надали.



У початкових повідомленнях ЗМІ говорилося, що машину з терористами було зупинено за 16 км від Білорусі — у селищі Теплий Брянської області. Потім депутат Держдуми Олександр Хінштейн назвав інше місце затримання авто — село Хацунь Брянської області. Від неї до України близько 153 кілометрів, до Білорусі — 250, зазначило видання ASTRA.



Затриманих етапували до Москви.



У мережі з'явилося відео допиту одного із затриманих. Чоловік розмовляє з акцентами. Стверджується, що він є уродженцем Таджикистану. Чоловік каже на камеру, що «вбивав за гроші».

Раніше прокремлівські телеграм-канали опублікували згенерований нейромережею дипфейк, на якому нібито секретар РНБО України Олексій Данилов в ефірі телемарафону підтвердив причетність України до теракту в Крокус сіті холі.



Україна не має жодного відношення до стрілянини у підмосковному «Крокус Сіті Холлі», заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.