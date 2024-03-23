У РФ заявили про захоплення села Іванівське на Донеччині. В Україні заперечують

Іванівське на карті DeepState

Міноборони Росії заявило про захоплення села Іванівське (колишнє Красне) у Бахмутському районі Донецької області.



Українські офіційні особи втрату населеного пункту не підтверджували.



Заперечує втрату Івановського український військовослужбовець Станіслав Бунятов.



Український військовий журналіст та блогер Богдан Мірошников пише, що в Іванівському «не вщухають пекельні бої».



«Частину села наші воїни тримають. Так само, як і не дають ворогу здійснити обхід села у бік Ступочок», — додає він.



Іванівське знаходиться на шляху в Часів Яр, до якого намагаються підійти російські війська.