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У РФ заявили про захоплення села Іванівське на Донеччині. В Україні заперечують

23 березня 2024, 18:50

У РФ заявили про захоплення села Іванівське на Донеччині. В Україні заперечують

Іванівське на карті DeepState Іванівське на карті DeepState

Міноборони Росії заявило про захоплення села Іванівське (колишнє Красне) у Бахмутському районі Донецької області.

Українські офіційні особи втрату населеного пункту не підтверджували.

Заперечує втрату Івановського український військовослужбовець Станіслав Бунятов.

Український військовий журналіст та блогер Богдан Мірошников пише, що в Іванівському «не вщухають пекельні бої».

«Частину села наші воїни тримають. Так само, як і не дають ворогу здійснити обхід села у бік Ступочок», — додає він.

Іванівське знаходиться на шляху в Часів Яр, до якого намагаються підійти російські війська.

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