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На Донетчине за минувшие сутки трое людей получили ранения

25 марта 2024, 08:45

На Донетчине за минувшие сутки трое людей получили ранения

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 24 марта, в очередной раз обстреливали населенные пункты Донецкой области. В результате атак трое людей в регионе травмированы. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

«За 24 марта россияне ранили 3 жителей Донецкой области — в Красногоровке», — написал он.



С начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 1891 человек, получили ранения — 4737. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Ранее мы писали, что оккупанты 24 марта ударили дронами-камикадзе по Одессе и области. В результате обстрела повреждены объекты энергетической инфраструктуры. 

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