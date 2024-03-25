На Донетчине за минувшие сутки трое людей получили ранения

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 24 марта, в очередной раз обстреливали населенные пункты Донецкой области. В результате атак трое людей в регионе травмированы. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 24 марта россияне ранили 3 жителей Донецкой области — в Красногоровке», — написал он.





С начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 1891 человек, получили ранения — 4737. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что оккупанты 24 марта ударили дронами-камикадзе по Одессе и области. В результате обстрела повреждены объекты энергетической инфраструктуры.