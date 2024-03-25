В Харьковской области тракторист наехал на противотанковую мину

Тракторист наехал на мину в Харьковской области. Фото: ГСЧС

В Харьковской области произошел еще один подрыв сельскохозяйственной техники на взрывоопасном предмете 25 марта в поле близ села Пришиб Балаклейской общины Изюмского района, информирует ГСЧС.



«Тракторист наехал на противотанковую мину ТМ-62П. В результате детонации взрывчатки трактор полностью уничтожен, а механизатор получил ранения», — сообщили спасатели.

Тракторист наехал на мину в Харьковской области. Фото: ГСЧС

Напомним, 20 марта, в Изюмском районе трактор взорвался при наезде на взрывоопасный предмет (ВОП).